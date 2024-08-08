Veddriq Leonardo Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024: Ini Kado HUT Ke-79 RI!

VEDDRIQ Leonardo persembahkan medali emas Olimpiade Paris 2024 untuk kado hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI). Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia itu akan jatuh pada 17 Agustus 2024.

"Medali emas ini berkah dan ini juga merupakan kerja keras, usaha, dedikasi semua tim pelatih, atlet, teman keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan. Ini juga kado buat Indonesia di ulang tahun ke-79," ucap Veddriq, dikutip dari rilis resmi NOC Indonesia, Kamis (8/8/2024).

Diketahui, Veddriq Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2014. Atlet asal Pontianak itu mencatatkan sejarah sebagai peraih emas pertama dari cabang olahraga di luar bulu tangkis bagi Indonesia.

Ini juga merupakan medali emas pertama yang dipertandingkan di nomor speed perseorangan. Pada Pada Olimpiade edisi sebelumnya, nomor lead border dan speed digabungkan.

Veddriq sendiri memastikan diri meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 usai tampil ciamik di Site d'escalade du Bourget, Kamis (8/8/2024) sore WIB. Langkah Veddriq mulus sejak elimination seeding. Dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga tampil di partai pamungkas.