HOME SPORTS SPORT LAIN

Intip Momen Bahagia Veddriq Leonardo Usai Kalungkan Medali Emas di Podium Juara Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:10 WIB
Intip Momen Bahagia Veddriq Leonardo Usai Kalungkan Medali Emas di Podium Juara Olimpiade Paris 2024
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)
A
A
A

PARIS – Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, tampak bahagia usai mengalungkan medali emas Olimpiade Paris 2024, Kamis (8/8/2024) sore WIB. Ia berdiri di podium tertinggi usai menjadi yang terbaik dalam cabang olahra (cabor) panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Paris 2024.

Veddriq sudah tersenyum bahagia sejak medali perak dan perunggu diberikan kepada para rivalnya. Begitu naik ke atas podium dia langsung tertawa bahagia.

Senyum lebar pun nampak dari wajah Veddriq. Dia nampak sangat senang dan bahagia begitu medali emas Olimpiade Paris 2024 dikalungkan ke lehernya.

Setelah itu, mata Veddriq nampak berkaca-kaca karena sangat senang bisa meraih medali emas Olimpiade untuk kali pertama dalam kariernya. Dia pun sesekali berteriak dengan lantang untuk meluapkan emosinya.

Momen haru pun terlihat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tatapan bangga serta bahagia terlihat dari mata atlet asal Pontianak itu.

Veddriq Leonardo raih medali emas Olimpiade Paris 2024 (EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)

Mentas di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, Kamis (8/8/2024) petang WIB, Veddriq tampil sangat gemilang di babak perempat final. Dia memanjat dengan sangat cepat hingga bisa mengalahkan lawannya yang merupakan wakil tuan rumah, Bassa Mawem.

Veddriq melaju sangat kencang hingga bisa membukukan waktu 4,88 detik. Sedangkan Mawem hanya finis di angka 5,26 detik saja. Dengan begitu, sang wakil Merah-Putih melenggang ke semifinal.

Halaman:
1 2
