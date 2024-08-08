Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aksi Balas Dendam Veddriq Leonardo kepada Wakil Iran Berujung Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |18:49 WIB
Aksi Balas Dendam Veddriq Leonardo kepada Wakil Iran Berujung Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing!
Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)
A
A
A

AKSI balas dendam Veddriq Leonardo kepada wakil Iran, Reza Alipour, berujung medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga Panjat tebing. Dibilang begitu karena Veddriq Leonardo sukses mengakahkan Reza Alipour, atlet yang mengalahkannya di semifinal Asian Games 2022.

Veddriq Leonardo tampil di babak perempatfinal Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, (8/8/2024) sore WIB. Menghadapi wakil tuan rumah Bassa Mawem, Veddriq Leonardo meraih kemenangan. Ia mencatatkan 4,88 detik, berbanding 5,26 detik kontra sang lawan.

Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

(Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Di semifinal yang berlangsung tak lama setelah itu, Veddriq Leonardo mengalahkan wakil asal Iran, Reza Alipour. Veddriq Leonardo serasa dejavu, mengingat menghadapi lawan yang sama di semifinal Asian Games 2022.

Saat itu, Veddriq Leonardo terpeleset dan kalah dari sang rival. Di akhir kompetisi, Reza Alipour pun meraih medali emas Asian Games 2022 setelah mengalahkan atlet Panjat tebing asal China, Long Jinbao.

Karena itu, ketika dihadapkan lagi dengan Reza Alipour di semifinal Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo memiliki motivasi untuk menang. Benar saja, Veddriq Leonardo meraih kemenangan setelah mencatatkan 4,78 detik, unggul dari sang lawan yang meraup 4,84 detik.

Kemenangan ini memastikan Veddriq Leonardo minimal meraih medali perak. Namun, atlet asal Pontianak, Kalimantan Barat, ini tidak puas hanya mendapatkan medali perak.

Di final menghadapi peringkat satu dunia asla China, Wu Peng, Veddriq Leonardo bertekad meraih kemenangan. Hasilnya positif, Veddriq Leonardo meraih medali emas setelah mencatatkan 4,76 detik, unggul tipis dari Wu Peng yang meraih 4,80 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement