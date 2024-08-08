Aksi Balas Dendam Veddriq Leonardo kepada Wakil Iran Berujung Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing!

AKSI balas dendam Veddriq Leonardo kepada wakil Iran, Reza Alipour, berujung medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga Panjat tebing. Dibilang begitu karena Veddriq Leonardo sukses mengakahkan Reza Alipour, atlet yang mengalahkannya di semifinal Asian Games 2022.

Veddriq Leonardo tampil di babak perempatfinal Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, (8/8/2024) sore WIB. Menghadapi wakil tuan rumah Bassa Mawem, Veddriq Leonardo meraih kemenangan. Ia mencatatkan 4,88 detik, berbanding 5,26 detik kontra sang lawan.

(Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Di semifinal yang berlangsung tak lama setelah itu, Veddriq Leonardo mengalahkan wakil asal Iran, Reza Alipour. Veddriq Leonardo serasa dejavu, mengingat menghadapi lawan yang sama di semifinal Asian Games 2022.

Saat itu, Veddriq Leonardo terpeleset dan kalah dari sang rival. Di akhir kompetisi, Reza Alipour pun meraih medali emas Asian Games 2022 setelah mengalahkan atlet Panjat tebing asal China, Long Jinbao.

Karena itu, ketika dihadapkan lagi dengan Reza Alipour di semifinal Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo memiliki motivasi untuk menang. Benar saja, Veddriq Leonardo meraih kemenangan setelah mencatatkan 4,78 detik, unggul dari sang lawan yang meraup 4,84 detik.

Kemenangan ini memastikan Veddriq Leonardo minimal meraih medali perak. Namun, atlet asal Pontianak, Kalimantan Barat, ini tidak puas hanya mendapatkan medali perak.

Di final menghadapi peringkat satu dunia asla China, Wu Peng, Veddriq Leonardo bertekad meraih kemenangan. Hasilnya positif, Veddriq Leonardo meraih medali emas setelah mencatatkan 4,76 detik, unggul tipis dari Wu Peng yang meraih 4,80 detik.