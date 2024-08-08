5 Fakta Veddriq Leonardo sang Peraih Medali Emas bagi Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Bikin Bangga

ADA 5 fakta Veddriq Leonardo, sang peraih medali emas bagi Indonesia di panjat tebing Olimpiade Paris 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, Veddriq baru saja mengharumkan bangsa Indonesia usai merebut medali emas di pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

Beraksi di nomor speed putra, Veddriq merebut medali emas usai mengalahkan wakil China, Wu Peng, pada Kamis (8/8/2024) sore WIB. Berbagai fakta menarik tercipta usai penampilan apik atlet berusia 27 tahun tersebut.

Berikut 5 Fakta Veddriq Leonardo sang Peraih Medali Emas bagi Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024:

5. Kalahkan Wakil China, Wu Peng





Seperti yang dikatakan sebelumnya, Veddriq merebut medali emas usai mengalahkan catatan waktu Wu Peng yang membukukan waktu 4,77 detik. Veddriq tampil lebih cepat sepersekian detik, tepatnya mencatatkan 4,75 detik.

4. Berhasil Catatkan Personal Best





Catatan waktu 4,75 detik itu tak hanya membawa Veddriq meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Tapi itu juga menjadi waktu terbaik Veddriq sejauh ini atau personal best-nya.

Hal itu menandakan Veddriq terus mempertajam waktunya di nomor speed putra. Hanya saja Veddriq masih kalah soal catatan waktu dengan peraih medali perunggu, Sam Watson. Atlet asal Amerika Serikat itu mampu memecahkan rekor dunia yang juga sebelumnya dipegang olehnya, dengan waktu 4,74 detik saat perebutan medali perunggu.