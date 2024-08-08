Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Fakta Veddriq Leonardo sang Peraih Medali Emas bagi Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Bikin Bangga

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |18:45 WIB
5 Fakta Veddriq Leonardo sang Peraih Medali Emas bagi Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Bikin Bangga
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)
A
A
A

ADA 5 fakta Veddriq Leonardo, sang peraih medali emas bagi Indonesia di panjat tebing Olimpiade Paris 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, Veddriq baru saja mengharumkan bangsa Indonesia usai merebut medali emas di pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

Beraksi di nomor speed putra, Veddriq merebut medali emas usai mengalahkan wakil China, Wu Peng, pada Kamis (8/8/2024) sore WIB. Berbagai fakta menarik tercipta usai penampilan apik atlet berusia 27 tahun tersebut.

Berikut 5 Fakta Veddriq Leonardo sang Peraih Medali Emas bagi Indonesia di Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024:

5. Kalahkan Wakil China, Wu Peng

Veddriq Leonardo kalahkan Wu Peng (EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Veddriq merebut medali emas usai mengalahkan catatan waktu Wu Peng yang membukukan waktu 4,77 detik. Veddriq tampil lebih cepat sepersekian detik, tepatnya mencatatkan 4,75 detik.

4. Berhasil Catatkan Personal Best

Veddriq Leonardo (NOC Indonesia/Naif Muhammad/Canon Indonesia)

Catatan waktu 4,75 detik itu tak hanya membawa Veddriq meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Tapi itu juga menjadi waktu terbaik Veddriq sejauh ini atau personal best-nya.

Hal itu menandakan Veddriq terus mempertajam waktunya di nomor speed putra. Hanya saja Veddriq masih kalah soal catatan waktu dengan peraih medali perunggu, Sam Watson. Atlet asal Amerika Serikat itu mampu memecahkan rekor dunia yang juga sebelumnya dipegang olehnya, dengan waktu 4,74 detik saat perebutan medali perunggu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement