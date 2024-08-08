Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Kamis 8 Agustus 2024: Indonesia Jauh Ditinggalkan Thailand hingga Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 bisa Anda lihat diakhir artikel. Hingga Kamis, (8/8/204) pagi WIB, Amerika Serikat masih di posisi teratas klasemen menggeser China.

Kontingen dari negeri Paman Sam total mengoleksi 94 medali. Mereka total sudah mengumpulkan 27 emas, 35 perak dan 32 perunggu.

Cabang olahraga (cabor) renang menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Amerika Serikat sejauh ini. Mereka sudah mengumpulkan delapan medali emas dari cabor renang.

Kemudian, China berada di posisi kedua pada klasemen perolehan medali sementara. Wakil Tiongkok sejauh ini mengoleksi 65 medali dengan rincian 25 emas, 23 emas dan 17 perunggu.

Lalu Australia ada di urutan ketiga dengan 41 medali. Mereka mengumpulkan 18 medali emas, 12 perak dan 11 perunggu.