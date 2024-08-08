Link Live Streaming Perempatfinal Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Siap Beraksi!

LINK live streaming perempatfinal panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Salah satu atlet panjat tebing andalan Indonesia, Veddriq Leonardo akan menjajaki babak delapan besar hari ini, Kamis (8/8/2024).

Vedderiq menghadapi wakil tuan rumah Prancis, Bassa Mawem di nomor speed putra. Laga perempatfinal nomor speed putra akan dimulai pukul 17.35 WIB dan Veddriq akan tampil pada match ketiga pada pukul 17.39 WIB.

Jika lolos ke semifinal Veddriq akan juga langsung melanjutkan pertandingannya pada pukul 17.48 WIB. Begitu pun seterusnya jika ia berhasil lolos ke babak final atau pun perebutan medali perunggu, laga akan terus berlanjut pada hari ini.

Sebelumnya, Vedderiq tampil luar biasa di Kualifikasi babak seeding heats. Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B.

Pencapaian itu membawa Veddriq menduduki ranking satu dari 14 peserta. Kualifikasi pun berlanjut ke babak elimination heats. Berdasarkan hasil seeding heats, Veddriq yang menempati posisi pertama harus melawan kompatriotnya sendiri, Rahmad Adi Mulyo.