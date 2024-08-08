Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Perempatfinal Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Siap Beraksi!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |07:31 WIB
Link Live Streaming Perempatfinal Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo Siap Beraksi!
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo (kanan) melaju ke perempatfinal nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA)
A
A
A

LINK live streaming perempatfinal panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Salah satu atlet panjat tebing andalan Indonesia, Veddriq Leonardo akan menjajaki babak delapan besar hari ini, Kamis (8/8/2024).

Vedderiq menghadapi wakil tuan rumah Prancis, Bassa Mawem di nomor speed putra. Laga perempatfinal nomor speed putra akan dimulai pukul 17.35 WIB dan Veddriq akan tampil pada match ketiga pada pukul 17.39 WIB.

 

Jika lolos ke semifinal Veddriq akan juga langsung melanjutkan pertandingannya pada pukul 17.48 WIB. Begitu pun seterusnya jika ia berhasil lolos ke babak final atau pun perebutan medali perunggu, laga akan terus berlanjut pada hari ini.

Sebelumnya, Vedderiq tampil luar biasa di Kualifikasi babak seeding heats. Veddriq mencatatkan waktu 4,92 di jalur A dan 4,79 detik di jalur B.

Pencapaian itu membawa Veddriq menduduki ranking satu dari 14 peserta. Kualifikasi pun berlanjut ke babak elimination heats. Berdasarkan hasil seeding heats, Veddriq yang menempati posisi pertama harus melawan kompatriotnya sendiri, Rahmad Adi Mulyo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement