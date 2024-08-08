Curhat Rahmad Adi Mulyono yang Kecewa Harus Gugur di Babak Kualifikasi Panjat Tebing Olimpiade Paris 2024

CURHAT Rahmad Adi Mulyono yang kecewa harus gugur di babak kualifikasi panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Meski kecewa, Rahmad menerima kekalahannya dengan lapang dada.

Turun di nomor speed putra cabang olahraga (cabor) panjat tebing, Rahmad mengawali babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dengan baik pada Selasa 6 Agustus 2024 malam WIB. Tampil di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, dia mencatatkan waktu 5,07 detik di jalur B.

Sayangnya, saat memanjat jalur A, Rahmad melakukan fall start sehingga membuatnya berada di peringkat terbawah. Kondisi itu membuatnya harus bertarung dengan kompatriotnya sendiri, Veddriq Leonardo, yang duduk di peringkat pertama, pada babak elimination heats.

Hasilnya, Rahmad membukukan waktu 5,13 detik sehingga kalah dari Veddriq, yang finis dengan waktu 4,98 detik. Hasil tersebut pun tak cukup membawa Rahmad melaju ke babak perempat final karena ada atlet dari negara lain yang waktunya lebih cepat darinya sehingga perjalanannya di Olimpiade 2024 berakhir.

Atlet berusia 23 tahun itu pun tak memungkiri bahwa dirinya kecewa gagal melaju ke babak berikutnya. Sebab menurutnya, dirinya semestinya mampu melangkah ke perempat final jika tidak terlalu bersemangat yang menyebabkannya fall start.