HOME SPORTS SPORT LAIN

Eko Yuli Tetap Banjir Pujian meski Gagal Raih Medali di Olimpiade Paris 2024, Netizen: Terima Kasih Legend!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |01:00 WIB
Eko Yuli Tetap Banjir Pujian meski Gagal Raih Medali di Olimpiade Paris 2024, Netizen: Terima Kasih Legend!
Eko Yuli Irawan kala berlaga. (Foto: EPA Images)
A
A
A

PARIS – Lifter Indonesia, Eko Yuli Irawan, tetap banjir pujian, meski gagal meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Netizen Indonesia beramai-ramai mengapresiasi penampilan Eko Yuli dengan menyebut sang lifter tetap membanggakan masyarakat Indonesia.

Turun di kelas 61 kilogram (kg) putra, Eko tak mendapat satu pun medali setelah gagal pada angkatan Clean & Jerk. Penampialnnya tersaji di South Paris Arena 8, Prancis, pada Rabu 7 Agustus 2024 malam WIB.

Eko Yuli Irawan

Padahal, Eko sebelumnya mampu menempati posisi kedua di angkatan Snatch. Di angkatan Snatch, Eko mengangkat beban seberat 135 kg pada angkatan kedua.

Namun pada angkatan Clean & Jerk, atlet berusia 35 tahun itu mengalami kegagalan pada tiga angkatannya. Eko gagal mengangkat beban seberat 162 kg di angkatan pertama dan kedua.

Setelah itu, Eko mencoba menaikkan beban menjadi 165 kg. Sayang, upaya atlet kelahiran Metro, Lampung, itu kembali gagal pada angkatan ketiga tersebut.

Alhasil, untuk pertama kalinya Eko Yuli gagal membawa pulang medali dari ajang Olimpiade. Sebelumnya, dia selalu berhasil membawa medali meskipun belum emas dalam empat kali partisipasinya di Olimpiade.

Halaman:
1 2
