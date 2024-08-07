Marc Marquez Tak Mampu Naik Podium di MotoGP Inggris 2024, Dani Pedrosa Beri Kritik Pedas

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, menyoroti penampilan Marc Marquez di MotoGP Inggris 2024. Mendapati Marquez tak mampu naik podium dalam balapan itu, Pedrosa melempar kritik pedas.

Ya, Marc Marquez hanya bisa finis di posisi keempat pada balapan utama MotoGP Inggris 2024. Balapan itu digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada Minggu 4 Agustus 2024 malam WIB.

Hasil itu didapat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- usai memulai balapan dari urutan ketujuh. Meski mengalami kenaikan 3 tempat, penampilan Marc Marquez tetap mendapat kritikan.

Menurut Pedrosa, Marc Marquez tak menampilkan performa seperti yang diharapkan. Juara dunia 6 kali MotoGP itu tak bisa tampil seperti yang biasa dilakukannya.