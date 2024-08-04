Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Panjat Tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi Sumbang Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |09:50 WIB
Atlet Panjat Tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi Sumbang Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?
Desak Made Rita Kusuma Dewi (tengah) berpeluang sumbang medali emas bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@desakmaderita01)
A
A
A

ATLET panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi berpeluang besar menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Penilaian ini muncul atas rentetan yang dicetak perempuan asal Buleleng, Bali dalam dua tahun terakhir di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri.

Desak Made Rita Kusuma Dewi memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah melaju ke final Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2023 yang dilangsungkan di Bern, Swiss, medio Agustus 2023. Di partai puncak, peraih medali emas Asian Games 2022 nomor speed putri ini juga tampil brilian dengan keluar sebagai juara.

Desak Made Rita Kusuma Dewa saat meraih medali emas Asian Games 2022. (Foto: NOC Indonesia)

(Desak Made Rita Kusuma Dewa saat meraih medali emas Asian Games 2022. (Foto: NOC Indonesia)

Saat itu, ia mencatatkan 6,49 detik, unggul dari runner-up asal Amerika Serikat Emma Hunt yang meraup 6,67 detik. Di Olimpiade Paris 2024, Desak Made Rita Kusuma Dewi mencoba meraih catatan waktu yang lebih gila lagi.

"Kalau di sesi latihan masih proses memperbaiki catatan terbaik 6,52 detik. Untuk di kompetisi, catatan waktu terbaik saya adalah 6,36 detik. Masih proses untuk memperkecil catatan waktu," kata Desak Made.

Ambisi Raih Emas

Meski ini kesempatan pertamanya tampil di Olimpiade Paris 2024, Desak Made Rita Kusuma Dewi tetap memasang target tinggi. Ia menargetkan medali emas Olimpiade Paris 2024.

“Saya ingin mengumandangkan Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024. Rekor urusan belakangan, terpenting medali emas untuk Indonesia,” kata Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement