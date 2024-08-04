Atlet Panjat Tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi Sumbang Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

ATLET panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi berpeluang besar menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Penilaian ini muncul atas rentetan yang dicetak perempuan asal Buleleng, Bali dalam dua tahun terakhir di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri.

Desak Made Rita Kusuma Dewi memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah melaju ke final Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2023 yang dilangsungkan di Bern, Swiss, medio Agustus 2023. Di partai puncak, peraih medali emas Asian Games 2022 nomor speed putri ini juga tampil brilian dengan keluar sebagai juara.

(Desak Made Rita Kusuma Dewa saat meraih medali emas Asian Games 2022. (Foto: NOC Indonesia)

Saat itu, ia mencatatkan 6,49 detik, unggul dari runner-up asal Amerika Serikat Emma Hunt yang meraup 6,67 detik. Di Olimpiade Paris 2024, Desak Made Rita Kusuma Dewi mencoba meraih catatan waktu yang lebih gila lagi.

"Kalau di sesi latihan masih proses memperbaiki catatan terbaik 6,52 detik. Untuk di kompetisi, catatan waktu terbaik saya adalah 6,36 detik. Masih proses untuk memperkecil catatan waktu," kata Desak Made.

Ambisi Raih Emas

Meski ini kesempatan pertamanya tampil di Olimpiade Paris 2024, Desak Made Rita Kusuma Dewi tetap memasang target tinggi. Ia menargetkan medali emas Olimpiade Paris 2024.

“Saya ingin mengumandangkan Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024. Rekor urusan belakangan, terpenting medali emas untuk Indonesia,” kata Desak Made Rita Kusuma Dewi.