HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 4 Agustus Pukul 00.00 WIB: Filipina Sudah Raih Emas, Indonesia Belum!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |00:11 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Minggu 4 Agustus Pukul 00.00 WIB: Filipina Sudah Raih Emas, Indonesia Belum!
Carlos Yulo memberikan medali emas pertama untuk Kontingen Filipina di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Yahya Arhab)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 hingga Minggu (4/8/2024) pukul 00.00 WIB. Kontingen Filipina kini sudah meraih satu medali emas!

Puncak klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 masih dikuasai Kontingen China. Negeri Tirai Bambu mengumpulkan 16 medali emas, 11 perak, dan sembilan perunggu.

Penampakan medali emas, perak, dan perunggu, Olimpiade Paris 2024 (Foto: Paris 2024)

China mulai menunjukkan kekuatan untuk kembali menjadi juara umum Olimpiade Paris 2024. Mereka kini berjarak empat keping emas dengan posisi dua, yakni Kontingen Australia.

Di posisi tiga, ada pesaing berat China yakni Kontingen Amerika Serikat. Perlahan tapi pasti, anak-anak Negeri Paman Sam sudah meraih 11 keping medali emas.

Jumlah tersebut sama dengan torehan milik Kontingen Prancis. Namun, jagoan olahraga tuan rumah kalah dalam raihan medali perak yakni 14 berbanding 20 milik AS.

Kejutan muncul dari Asia Tenggara. Kontingen Filipina menjadi negara ASEAN pertama yang merebut medali di emas di Olimpiade Paris 2024!

Halaman:
1 2
