HOME SPORTS SPORT LAIN

Biodata dan Agama Carlos Yulo, Atlet Asia Tenggara Pertama yang Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:57 WIB
Biodata dan Agama Carlos Yulo, Atlet Asia Tenggara Pertama yang Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024
Carlos Yulo jadi atlet Asia Tenggara pertama yang raih medali emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA)
A
A
A

BIODATA dan Agama Carlos Yulo akan dibahas di artikel kali ini. Seperti diketahui, Carlos Yulo adalah atlet Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024.

Yulo merupakan atlet senam lantai asal Filipina. Dia berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 setelah mengumpulkan 15.000 poin.

 

Pencapaian Yulo kali ini terbilang luar biasa. Terlebih, atlet 24 tahun itu harus bersaing dengan pesenam top duni seperti Ray Zapata (Spanyol), Jake Jarman (Inggris), Illia Kovtun (Ukraina) hingga Zhang Boheng (China).

 BACA JUGA:

Meski demikian, nama Carlos Yulo sendiri cukup diperhitungkan di dunia senam lantai. Terbukti dia sudah berhasil meraih sejumlah gelar bergengsi seperti Kejuaraan Dunia dan Kejuaraan Asia.

Bahkan di level SEA Games, Yulo sudah menjadi langganan juara sejak 2019 hingga 2023. Kini, Carlos Yulo mencatatkan sejarah baru sebagai atlet Asia Tenggara yang meraih medali emas pertama di ajang Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
