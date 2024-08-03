Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Siti Fadia untuk Gregoria Mariska Jelang Semifinal Olimpiade Paris 2024: Jangan Dijadikan Beban, Tetap Enjoy!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:13 WIB
Pesan Siti Fadia untuk Gregoria Mariska Jelang Semifinal Olimpiade Paris 2024: Jangan Dijadikan Beban, Tetap <i>Enjoy</i>!
Siti Fadia Silva Ramadhanti mengirim pesan semangat kepada Gregoria Mariska Tunjung (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

TANGERANG – Siti Fadia Silva Ramadhanti memberikan pesan semangat kepada Gregoria Mariska Tunjung jelang semifinal cabor (cabang olahraga) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Tandem dari Apriyani Rahayu itu yakin rekannya bisa melewati rintangan yang tersisa.

Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masih berjuang di Olimpiade Paris 2024 pada cabor bulu tangkis. Tunggal putri berusia 24 tahun itu saat ini berhasil menembus babak semifinal.

Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI/Badminton Photo/Mikael Ropars)

Kepastian itu didapat setelah Gregoria berhasil mengalahkan Ratchanok Intanon asal Thailand di babak perempatfinal. Beraksi di Arena Porte de La Chapelle, Sabtu (3/8/2024) sore WIB, pemain nomor delapan dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Dukungan deras mengalir untuk Gregoria. Sebab, tunggal putri andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu menjadi satu-satunya harapan untuk cabor bulu tangkis dalam meraih medali di Olimpiade Paris 2024.

Fadia yakin Gregoria bisa melalui rintangan berat yang ada dengan mengingatkan untuk tetap enjoy dalam menjalani laga demi laga. Ia harap kompatriotnya itu tidak merasa terbebani karena menjadi satu-satunya wakil Indonesia di cabor bulu tangkis.

“Pastinya buat kak Gregoria semangat terus. Jangan dijadikan beban, tetap enjoy,” kata Fadia kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/8/2024).

Halaman:
1 2
