Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Bikin Kejutan di Race MotoGP Inggris 2024?

JADWAL MotoGP hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Para pembalap akan bersaing pada balapan utama MotoGP Inggris 2024 di Sirkuit Silverstone, Minggu (4/8/2024).

Sesuai jadwal, balapan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Sebelum balapan di mulai, para rider akan lebih dulu melakoni sesi pemanasan di siang hari sekira pukul 15.40 WIB.

Marc Marquez (Gresini Ducati) masih menjadi sorotan jelang MotoGP Inggris 2024. The Baby Alien yang kesulitan di kualifikasi dan sprint race diyakini bakal tampil mengejutkan di balapan utama nanti.

Seperti diketahui, Marc Marquez hanya berada di peringkat ketujuh pada sesi kualifikasi. Hasil itu membuat sang rider Spanyol harus berjuang keras di garis start untuk bersaing di posisi terdepan.

Marc Marquez juga meraih hasil kurang memuaskan saat turun di sesi sprint race. Dia mengalami insiden pada dua lap terakhir jelang garis finis.