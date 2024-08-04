Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Bikin Kejutan di Race MotoGP Inggris 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |08:13 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Bikin Kejutan di Race MotoGP Inggris 2024?
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Para pembalap akan bersaing pada balapan utama MotoGP Inggris 2024 di Sirkuit Silverstone, Minggu (4/8/2024).

Sesuai jadwal, balapan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Sebelum balapan di mulai, para rider akan lebih dulu melakoni sesi pemanasan di siang hari sekira pukul 15.40 WIB.

Marc Marquez (Gresini Ducati) masih menjadi sorotan jelang MotoGP Inggris 2024. The Baby Alien yang kesulitan di kualifikasi dan sprint race diyakini bakal tampil mengejutkan di balapan utama nanti.

Seperti diketahui, Marc Marquez hanya berada di peringkat ketujuh pada sesi kualifikasi. Hasil itu membuat sang rider Spanyol harus berjuang keras di garis start untuk bersaing di posisi terdepan.

Marc Marquez juga meraih hasil kurang memuaskan saat turun di sesi sprint race. Dia mengalami insiden pada dua lap terakhir jelang garis finis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement