Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Inggris 2024: Marc Marquez Digusur Enea Bastianini!

Marc Marquez tergusur dari posisi tiga klasemen MotoGP 2024 usai Sprint Race MotoGP Inggris 2024 (Foto: EPA Images/Tim Keeton)

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar Sprint Race MotoGP Inggris 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia kini hanya unggul satu poin dari Jorge Martin, sementara Marc Marquez didongkel Enea Bastianini!

The Beast sukses memenangi Sprint Race MotoGP Inggris 2024 di Sirkuit Silverstone, Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Pembalap tim Ducati Lenovo itu unggul atas Martin dan Aleix Espargaro.

Tambahan 12 poin dikoleksi Bastianini dari sesi tersebut. Ia kini naik ke posisi tiga klasemen MotoGP 2024 dengan nilai 167 sekaligus menggusur Marquez (166) ke urutan empat.

Hal itu terjadi setelah The Baby Alien gagal finis pada Sprint Race MotoGP Inggris 2024. Pembalap tim Gresini Racing itu terjatuh dan tak mampu melanjutkan balapan.

Sementara, puncak klasemen masih dihuni Bagnaia. Sama seperti Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo itu juga terjatuh dan gagal finis!

Bagnaia harus berterima kasih kepada Bastianini. Kemenangan rekan setimnya itu membantu Pecco tidak terlempar dari puncak klasemen MotoGP 2024.