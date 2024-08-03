Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Blunder di Set Kelima, Diananda Choirunisa Gagal ke Semifinal

PARIS - Atlet pemanah Indonesia, Diananda Choirunisa nyaris saja lolos ke semifinal nomor individu putri cabang olahraga (cabor) panahan Olimpiade Paris 2024. Namun, kesalahan di set kelima membuat Diananda justru kalah dari wakil tuan rumah, Lisa Barbelin di babak perempatfinal.

Tampil di hadapan publik Prancis, Diananda sejatinya tidak menunjukkan penampilan buruk. Hanya saja satu kesalahan kecil membuatnya harus memupus harapan lolos ke semifinal.

Berlangsung di Invalides, Paris, Prancis, Sabtu (3/8/2024) malam WIB, Diananda menyerah dengan skor 5-6 (28-27, 28-28, 28-28, 27-27, 25-28, 8-10).

Diananda pun mengawali laga dengan baik. Tampil tenang, pemanah yang akrab disapa Anis itu langsung mengambil kemenangan di set pertama. Ia menang 28-27 dan unggul 2-0.

Pada set kedua, Diananda kembali tampil baik. Kali ini, wakil tuan rumah mencoba mengimbangi performa Diananda. Hingga akhirnya kedua pemanah sama-sama mengumpulkan total 28 poin di set kedua.

Meski begitu, Diananda masih unggul hingga set kedua ini dengan kedudukan 3-1. Ketegangan pun berlanjut ke set ketiga ketika Barbelin kembali mengimbangi pemanah berusia 23 tahun itu.

Kali ini, Diananda berhasil mengumpulkan 28 dan Barbelin melakukan hal yang sama. Alhasil hingga set ketiga berlangsung, Diananda masih tetap unggul 4-2.