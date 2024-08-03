Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Amankan Tiket ke Perempatfinal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |16:29 WIB
Hasil Panahan Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Amankan Tiket ke Perempatfinal
Atlet panahan Indonesia, Diananda Choirunisa. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

PARIS - Atlet panahan Indonesia, Diananda Choirunisa berhasil mengamankan tiket ke perempatfinal individu putri Olimpiade Paris 2024. Hasil itu diraihnya usai menumbangkan wakil India, Bhajan Kaur di babak 16 besar, pada Sabtu (3/8/2024) sore WIB.

Berlangsung di Invalides, Paris, Prancis, Diananda memenangkan laga dramatis hingga babak shoot off. Ia pun menaklukkan Kaur dengan skor 6-5 (29-28, 25-27, 28-26, 28-28, 26-27, 9-8).

Pada set pertama, Diananda berhasil melesakkan anak panah ke target dengan poin cukup tinggi. Sukses mengumpulkan 10 poin dua kali, Diananda menang 29-28 atas Kaur di set pertama. Ia pun unggul 2-0.

Situasi berbalik di set kedua. Diananda justru kehilangan fokus, terutama pada lesakkan anak panah ketiga, di mana ia hanya mampu mendapatkan poin 7. Diananda menyerah di set kedua 25-27 dan kedudukan imbang 2-2.

Untungnya Diananda berhasil fokus kembali di set ketiga. Kali ini, Diananda tampil apik seperti halnya set pertama dan memenangkan set ketiga dengan skor 28-26. Diananda kembali unggul 4-2.

Diananda Choirunisa (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Pada set keempat, Dianand harus menahan lajunya untuk merebut kemenangan. Pasalnya, poinnya kali ini berhasil diimbangi Kaur dengan skor 28-28. Kedudukan pun menjadi 5-3 masih untuk keunggulan Diananda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
