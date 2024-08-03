Rekor Pertemuan Gregoria Mariska vs An Se-young di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024

REKOR pertemuan Gregoria Mariska Tunjung vs An Se-young menarik untuk diketahui. Sebab kedua pemain tersebut akan bersaing di semifinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri Olimpiade Paris 2024.

Ya, Gregoria dipastikan berjumpa An Se-young di laga semifinal yang akan berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2024. Kabar buruknya, An Se-young mungkin menjadi lawan yang akan sulit dikalahkan oleh tunggal putri andalan Indonesia tersebut.

Pasalnya dalam tujuh pertemuan yang sudah terjadi antara Gregoria melawan tunggal putri asal Korea Selatan tersebut, ia selalu menelan kekalahan. Ya, rekor Gregoria melawan An Se-young sejauh ini 0-7.

Gregoria pun kerap tumbang dua gim langsung ketika menghadapi tunggal putri peringkat satu dunia tersebut. Seperti pada pertemuan terakhir mereka di Singapore Open 2024 lalu.

Dalam laga yang dimainkan pada 1 Juni 2024 tersebut, Gregoria kalah dengan skor 14-21 dan 21-23 dari An Se-young. Jadi, Gregoria jelas akan menghadapi tantangan yang berat di semifinal Olimpiade Paris 2024 nanti.

Kemenangan atas An Se-young nantinya akan mengantarkan Gregoria ke final sekaligus kesempatan merebut medali emas Olimpiade pertamanya. Namun, jika kalah dari An Se-yong di semifinal, Gregoria masih bisa menyumbang medali untuk Indonesia.