Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekor Pertemuan Gregoria Mariska vs An Se-young di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |16:50 WIB
Rekor Pertemuan Gregoria Mariska vs An Se-young di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

REKOR pertemuan Gregoria Mariska Tunjung vs An Se-young menarik untuk diketahui. Sebab kedua pemain tersebut akan bersaing di semifinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor tunggal putri Olimpiade Paris 2024.

Ya, Gregoria dipastikan berjumpa An Se-young di laga semifinal yang akan berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2024. Kabar buruknya, An Se-young mungkin menjadi lawan yang akan sulit dikalahkan oleh tunggal putri andalan Indonesia tersebut.

Pasalnya dalam tujuh pertemuan yang sudah terjadi antara Gregoria melawan tunggal putri asal Korea Selatan tersebut, ia selalu menelan kekalahan. Ya, rekor Gregoria melawan An Se-young sejauh ini 0-7.

Gregoria pun kerap tumbang dua gim langsung ketika menghadapi tunggal putri peringkat satu dunia tersebut. Seperti pada pertemuan terakhir mereka di Singapore Open 2024 lalu.

Dalam laga yang dimainkan pada 1 Juni 2024 tersebut, Gregoria kalah dengan skor 14-21 dan 21-23 dari An Se-young. Jadi, Gregoria jelas akan menghadapi tantangan yang berat di semifinal Olimpiade Paris 2024 nanti.

Gregoria Mariska Tunjung (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Kemenangan atas An Se-young nantinya akan mengantarkan Gregoria ke final sekaligus kesempatan merebut medali emas Olimpiade pertamanya. Namun, jika kalah dari An Se-yong di semifinal, Gregoria masih bisa menyumbang medali untuk Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement