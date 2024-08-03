Huang Yaqiong Langsung Dilamar Anak Sulung Hendra Setiawan Usai Raih Medali Emas Badminton Olimpiade Paris 2024!

PEBULUTANGKIS ganda campuran China, Huang Yaqiong, langsung dilamar sang kekasih, Liu Yuchen, setelah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga badminton. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram BWF, @bwf.official.

“Medali emas dan berlian. Selamat Liu Yuchen dan Huang Yaqiong,” tulis BWF sembari menampilkan foto Huang Yaqiong sedang diberikan cincin oleh Liu Yuchen.

(Momen Huang Yaqiong dilamar Liu Yuchen. (Foto: Instagram/@bwf.official)

Huang Yaqiong sejak lama menjalin kasih dengan “anak sulung Hendra Setiawan” ini. Julukan “anak sulung Hendra Setiawan” disematkan Badminton Lovers (BL) kepada Liu Yuchen karena peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 itu sering berkomunikasi dengan keluarga Hendra Setiawan.

Bahkan tak jarang, Liu Yuchen melakukan foto bareng dengan Hendra Setiawan beserta istri dan anaknya. Jika momen itu terjadi, Liu Yuchen terlihat seperti anak pertama dari Hendra Setiawan dan istri.

Satu hal yang pasti, karier Huang Yaqiong yang kini berusia 30 tahun sudah lengkap. Ia telah memenangkan sederet gelar bergengsi seperti tiga gelar juara dunia di nomor ganda campuran bareng Zheng Siwei pada 2018, 2019 dan 2022.

Zheng Siwei/Huang Yaqiong juga tercatat memenangkan medali emas Asian Games 2018 dan 2022, serta Sederet turnamen level 1000 seperti Indonesia Open, Malaysia Open, China Open dan All England.