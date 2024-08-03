Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Huang Yaqiong Langsung Dilamar Anak Sulung Hendra Setiawan Usai Raih Medali Emas Badminton Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |06:00 WIB
Huang Yaqiong Langsung Dilamar Anak Sulung Hendra Setiawan Usai Raih Medali Emas Badminton Olimpiade Paris 2024!
Huang Yaqiong dilamar Liu Yuchen. (Foto: EPA-EFE/Claus Fisker)
A
A
A

PEBULUTANGKIS ganda campuran China, Huang Yaqiong, langsung dilamar sang kekasih, Liu Yuchen, setelah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga badminton. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram BWF, @bwf.official.

“Medali emas dan berlian. Selamat Liu Yuchen dan Huang Yaqiong,” tulis BWF sembari menampilkan foto Huang Yaqiong sedang diberikan cincin oleh Liu Yuchen.

Momen Huang Yaqiong dilamar Liu Yuchen. (Foto: Instagram/@bwf.official)

(Momen Huang Yaqiong dilamar Liu Yuchen. (Foto: Instagram/@bwf.official)

Huang Yaqiong sejak lama menjalin kasih dengan “anak sulung Hendra Setiawan” ini. Julukan “anak sulung Hendra Setiawan” disematkan Badminton Lovers (BL) kepada Liu Yuchen karena peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 itu sering berkomunikasi dengan keluarga Hendra Setiawan.

Bahkan tak jarang, Liu Yuchen melakukan foto bareng dengan Hendra Setiawan beserta istri dan anaknya. Jika momen itu terjadi, Liu Yuchen terlihat seperti anak pertama dari Hendra Setiawan dan istri.

Satu hal yang pasti, karier Huang Yaqiong yang kini berusia 30 tahun sudah lengkap. Ia telah memenangkan sederet gelar bergengsi seperti tiga gelar juara dunia di nomor ganda campuran bareng Zheng Siwei pada 2018, 2019 dan 2022.

Zheng Siwei/Huang Yaqiong juga tercatat memenangkan medali emas Asian Games 2018 dan 2022, serta Sederet turnamen level 1000 seperti Indonesia Open, Malaysia Open, China Open dan All England.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement