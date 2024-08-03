Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2024: Aleix Espargaro Rebut Pole Position, Marc Marquez Kuasai Posisi 7

SILVESTONE – Hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2024 telah diketahui dan pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro keluar sebagai yang tercepat. Espargaro merebut pole position usai membukukan waktu 1 menit 57,309 detik.

Espargaro bermain apik semenjak babak kualifikasi dimainkan. Dengan berhasil menjadi yang tercepat, maka Espargaro akan memulai sprint race dan balapan utama MotoGP Inggris 2024 nanti dari posisi paling depan.

Lalu di posisi kedua ada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Bagnaia tampil tercepat kedua usai mencatatkan waktu 1 menit 57,517 detik alias hanya tertinggal 0,208 detik dari Espargaro.

Tentu posisi tersebut cukup menguntungkan untuk Bagnaia. Apalagi rider asal Italia itu berniat untuk memenangkan MotoGP Inggris 2024 demi bisa mengamankan posisi pertama di klasemen pembalap.

Kemudian di posisi ketiga ada Enea Bastianini. Ya, rekan Bagnaia di Ducati Lenovo juga tampil tak kalah baik di sesi kualifikasi hingga merebut posisi ketiga.

Sementara itu, Jorge Martin (Pramac Ducati) di posisi keempat. Lalu Marc Marquez (Gresini Racing) di posisi ketujuh.