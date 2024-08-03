Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Gagal Unjuk Gigi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |17:05 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Gagal Unjuk Gigi
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: EPA-EFE/Tim Keeton)
SILVERSTONE – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin, menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 2 MotoGP Inggris 2024, yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, pada Sabtu (3/8/2024) sore WIB. Martin menjadi yang tercepat usai membukukan waktu 1 menit 59,039 detik.

Martin tampil menjanjikan di sepanjang akhir pekan MotoGP Inggris 2024. Sebab pada dua sesi latihan sebelumnya pun rider asal Spanyol itu selalu menjadi yang tercepat.

Jelas hal itu menjadi kabar baik untuk Martin jelang menghadapi kualifikasi dan sprint race yang juga akan digelar Sabtu ini. Martin tentu mengincar posisi pertama kembali di dua balapan tersebut demi bisa mengejar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang kini bertengger di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Lalu bagaimana dengan Bagnaia? Pada sesi latihan bebas 2 MotoGP Inggris 2024, Bagnaia keluar menjadi yang tercepat kedua.

Jorge Martin (EPA-EFE/Tim Keeton)

Jarak waktu Bagnaia dan Martin pun tak terlalu jauh. Sebab Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 59,107 detik.

Itu berarti jarak waktu Bagnaia dengan Martin hanya berbeda 0,068 detik. Perbedaan tipis itu lantas membuat persaingan Bagnaia dan Martin semakin sengit.

