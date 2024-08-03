Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Memble di Kualifikasi MotoGP Inggris 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |08:59 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Memble di Kualifikasi MotoGP Inggris 2024?
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini bisa dilihat di akhir artikel. pada pembalap akan memasuki sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Inggris 2024 hari ini, Sabtu (3/8/2024).

Rider Gresini Racing, Marc Marquez diprediksi bakal kesulitan di Kualifikasi MotoGP Inggris 2024. The Baby Alien memang belum menunjukkan penampilan terbaik usai kembali dari jeda pramusim.

 

Pembalap asal Spanyol itu hanya berada di peringkat ke-10 pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2024. Sesi latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2024 berlangsung di Sirkuit Silvetstone pada Jumat 2 Agustus, kemarin.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Jorge Martin (Pramac Racing) langsung tampil ngegas sejak awal. The Martinator sukses menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama.

Jorge Martin mengasapi duo Aprilia Racing. Maverick Vinales serta Aleix Espargaro beradadi posisi dua dan tiga pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Inggris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement