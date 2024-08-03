Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Memble di Kualifikasi MotoGP Inggris 2024?

JADWAL MotoGP hari ini bisa dilihat di akhir artikel. pada pembalap akan memasuki sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Inggris 2024 hari ini, Sabtu (3/8/2024).

Rider Gresini Racing, Marc Marquez diprediksi bakal kesulitan di Kualifikasi MotoGP Inggris 2024. The Baby Alien memang belum menunjukkan penampilan terbaik usai kembali dari jeda pramusim.

Pembalap asal Spanyol itu hanya berada di peringkat ke-10 pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2024. Sesi latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2024 berlangsung di Sirkuit Silvetstone pada Jumat 2 Agustus, kemarin.

Sementara itu, Jorge Martin (Pramac Racing) langsung tampil ngegas sejak awal. The Martinator sukses menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama.

Jorge Martin mengasapi duo Aprilia Racing. Maverick Vinales serta Aleix Espargaro beradadi posisi dua dan tiga pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Inggris 2024.