HOME SPORTS SPORT LAIN

IOC Buka Suara soal Petinju Aljazair Imane Khelif yang Disebut sebagai Transgender

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:54 WIB
IOC Buka Suara soal Petinju Aljazair Imane Khelif yang Disebut sebagai Transgender
Imane Khelif terlahir sebagai seorang perempuan. (Foto: Instagram/@imane_khelif_10)
A
A
A

KOMITE Olimpiade Internasional (IOC) memberi pembelaan soal tudingan yang mengarah kepada mereka soal Petinju asal Aljazair yang diduga transgender, Imane Khelif. IOC menegaskan, Imane Khelif layak bertanding di Olimpiade Paris 2024 karena telah bertahun-tahun mentas di dunia tinju internasional.

Selain Imane Khelif, petinju yang Diduga transgender adalah atlet asal Taiwan, Lin Yu-ting. Berbeda dengan Imane Khelif yang turun di kelas 66 kg, Lin Yu-ting turun di kelas 57 kg.

IOC membela Imane Khelif habis-habisan. (Foto: Instagram/@imane_khelif_10)

IOC membela Imane Khelif habis-habisan. (Foto: Instagram/@imane_khelif_10)

“IOC kecewa dengan penyalahgunaaan yang saat ini diterima dua atlet tersebut (Imane Khelif dan Lin Yu-ting),” tulis IOC, Okezone mengutip dari The Independent, Jumat (2/8/2024).

Sebelumnya, Imane Khelif dan Lin Yu-ting didiskualifikasi dari ajang Kejuaraan Dunia Tinju 2023 karena gagal dalam kelayakan tes bertanding di kategori wanita yang dilakukan Asosiasi Tinju Internasional (IBA). Padahal, keduanya sudah menembus fase akhir saat itu.

“Imane Khelif dan Lin Yu-ting menjadi korban dan keputusan mendadak dan sewenang-wenang dari IBA. Menjelang laga puncak Kejuraan Dunia IBA pada 2023, mereka tiba-tiba didiskualifikasi tanpa proses yang semestisnya,” lanjut IOC.

“Keduanya diasingkan karena keputusan sewenang-sewang yang diambil tanpa prosedur yang semestinya. Terlebih mereka sudah tampil di kompetisi tingkat tinggi selama bertahun-tahun,” tegas IOC.

Nama Imane Khelif menjadi sorotan karena hanya membutuhkan 46 detik untuk mengalahkan Petinju wanita asal Italia, Angela Caraini, di babak 16 besar Olimpiade Paris 2024. Kelar pertandingan, Angela Carini mengaku memilih mundur dari pertandingan karena tak pernah merasakan pukukan seperti itu sebelumnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
