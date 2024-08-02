Advertisement
SPORT LAIN

Kronologi Petinju yang Diduga Transgender Imane Khelif Bikin Petarung Italia Babak Belur di 16 Besar Olimpiade Paris 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |02:58 WIB
Kronologi Petinju yang Diduga Transgender Imane Khelif Bikin Petarung Italia Babak Belur di 16 Besar Olimpiade Paris 2024
Imane Khelif lolos ke perempatfinal tinju Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@imane_khelif_10)
A
A
A

KRONOLOGI petinju yang diduga transgender asal Aljazair, Imane Khelif, bikin Petarung Italia Angela Carini babak belur hingga mundur di 16 besar Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Laga Imane Khelif vs Angela Carini berlangsung di Arena Paris, Nord, Prancis.

Laga baru berlangsung 46 detik, Angela Carini yang beberapa kali mendapatkan hantaman keras dari Imane Khelif, memutuskan mundur dari pertandingan. Ketika memutuskan mundur, hidung Angela Carini terlihat berdarah.

Angela Carini menangis dihajar Imane Khelif. (Foto: Instagram/@angela.carini_tiger)



Bahkan karena tak kuasa menahan sakit, Angela Carini sampai menangis. Lantas, apa penyebab Angel Carini memutuskan mundur dari pertandingan?

“Setelah pukulan kedua, setelah bertahun-tahun pengalaman saya bermain tinju, saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian hdung. Saya tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan pukulan di hidung. Jadi, lebih baik saya memilih mengakhiri pertandingan,” kata Angela Carini, Okezone mengutip dari The Guardian, Jumat (2/8/2024).

“Ini bukanlah kekalahan bagi saya. Menurut saya ketika Anda masuk ke ring, Anda sudah memenangkan pertandingan terlepas dari hasil yang didapat,” lanjut petinju kelahiran Kota Naples, Italia ini.

Meski begitu, Angela Carini tidak mau Mencari-mencari alasan. Ia tak mau angkat bicara kenapa Imane Khelif yang memiliki hormon laki-laki lebih dominan diizinkan tampil di cabang olahraga tinju wanita kelas 66 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
