Agus Harimurti Yudhoyono Tonton Langsung Pertandingan Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024, Doakan Seluruh Atlet Ukir Prestasi

PARIS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menonton langsung pertandingan bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Dalam kesempatan itu, AHY pun turut mendoakan seluruh atlet Indonesia yang sedang berjuang di Olimpiade Paris 2024 agar mengukir prestasi.

Ya, AHY menyaksikan langsung pertandingan bulu tangkis dalam pagelaran Olimpiade Paris 2024 pada Rabu 31 Juli 2024. Laga di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis pada Olimpiade Paris 2024 sendiri diketahui digelar di Porte de la Chapelle Arena.

AHY tak sendirian, dia ditemani sang istri, Annisa Pohan Yudhoyono, dan putrinya, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono menonton dua pertandingan bulu tangkis.

Pertama, ada duel tunggal putri kebanggaan Indonesa, Gregoria Mariska Tunjung, melawan wakil Republik Ceko, yakni Tereza Svabikova. Kemudian, ada juga aksi tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, saat melawan wakil tuan rumah, Prancis, yakni Toma Junior Popov, yang disaksikan AHY.

Menteri AHY dan Annisa terlihat fokus. Mereka pun sesekali antusias memberi dukungan dengan meneriakkan kata, “Ayo Indonesia”. Lalu, mereka juga menepukkan balon merah putih bertuliskan Indonesia.