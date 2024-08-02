Jelang PON XXI 2024, Menpora Dito Ariotedjo Berharap Aceh Bisa Hadirkan Opening Ceremony yang Terbaik

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo ingin acara pembukaan atau opening ceremony Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 dapat berlangsung luar biasa. Karena itu, Dito pun meminta Panitia Besar (PB) PON XXI 2024 dapat memaksimalkan pembukaan yang berlangsung di Aceh itu engan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dito saat menerima kunjungan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, beserta jajaran PB PON XXI 2024 Wilayah Aceh di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024). Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan upacara pembukaan.

“Saya minta hati-hati dan tolong semua perencanaan dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat,” kata Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Jumat (2/8/2024).

Dito menegaskan bahwa upacara pembukaan PON mempunyai nilai penting dalam ajang empat tahunan tersebut. Oleh karena itu, dia mengimbau bahwa semua persiapannya harus dimatangkan dan dilakukan dengan kehati-hatian.

“Tolong supaya mereka yang mengerjakan ini adalah orang-orang terbaik. Intinya kita berikan yang terbaik,” ujar menteri berusia 33 tahun itu.

Lebih lanjut, Dito menyebut bahwa Kemenpora akan terus mengawal dan memberikan dukungan berkaitan tahapan-tahapan persiapan PON yang kali pertama digelar di dua provinsi ini. Dalam hal ini Kemenpora menunggu konsep besar pelaksanaan upacara pembukaan yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.