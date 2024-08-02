Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024: Debutnya di Olimpiade Tak Berakhir Manis, Siti Fadia Sedih dan Kecewa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |02:00 WIB
Olimpiade Paris 2024: Debutnya di Olimpiade Tak Berakhir Manis, Siti Fadia Sedih dan Kecewa
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as/Canon Indonesia)
A
A
A

PARIS – Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti merasa sedih dan kecewa karena debutnya di ajang Olimpiade tak berakhir manis. Sebab upayanya untuk memberikan kesan yang baik di Olimpiade Paris 2024 justru berujung hasil buruk lantaran langsung gugur di fase grup.

Ya, Siti Fadia dan partner-nya, Apriyani Rahayu tersingkir lebih cepat dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Parahnya, mereka pulang tanpa meraih kemenangan satu pun selama tampil di tiga laga fase grup ganda putri Olimpiade Paris 2024.

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- tumbang dari duet Jepang, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara, dalam laga pertama Grup A dengan skor 22-24 dan 15-21. Kemudian, mereka dilibas unggulan pertama asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, dengan skor 12-21 dan 22-24.

Nahasnya, setelah sudah pasti gugur karena menelan dua kekalahan, pasangan ranking sembilan dunia itu kembali gagal menang pada laga terakhir Grup A yang berlangsung pada Selasa (30/7/2024) sore WIB di Adidas Arena, Paris. Mereka disikat oleh duet andalan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, dengan skor 18-21 dan 9-21.

Hasil itulah yang membuat Siti Fadia mengaku sangat sedih karena tak bisa meraih kemenangan satu pun dalam aksi debutnya di ajang Olimpiade. Meski begitu, Siti Fadia enggan merasa sedih terlalu lama.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia (PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)

Siti Fadia mengaku siap bangkit dan memperbaiki segalanya. Ia menargetkan bisa tampil kembali di ajang Olimpiade, yang mana edisi selanjutnya akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada 2028 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement