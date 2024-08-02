Hasil Latihan MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat Lagi, Marc Marquez Nyaris ke Q1

SILVERSTONE - Hasil sesi latihan MotoGP Inggris 2024 sudah diketahui. Jorge Martin lagi-lagi menjadi pembalap tercepat dengan torehan waktu 1 menit 57,911 detik di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Jumat (2/8/2024) malam WIB.

Posisi dua ditempati Aleix Espargaro sementara di belakangnya ada Francesco Bagnaia. Marc Marquez finis tepat di posisi 10 dan lolos ke kualifikasi kedua (Q2).

Jalannya Latihan

Sesi ini menentukan 10 pembalap teratas yang akan langsung tembus ke Q2. Sementara, sisa pembalap lain akan melewati Q1 pada Sabtu 3 Agustus 2024.

Tak heran jika para pembalap langsung tancap gas demi masuk 10 besar. Problem sempat mendera Enea Bastianini ketika motornya terlihat mengeluarkan asap putih dari bagian mesin di awal-awal sesi.

Untungnya, Bastianini tak perlu sampai mundur dari sesi ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu bahkan sempat menghuni posisi teratas klasemen catatan waktu memasuki 30 menit terakhir.

Para pembalap tampak menyimpan senjata rahasianya untuk saling mendorong di 10 menit terakhir. Posisi puncak kerap berganti hingga akhirnya Martin muncul dengan catatan waktu 1 menit 57,911 detik pada percobaan terakhirnya.