HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat Lagi, Marc Marquez Nyaris ke Q1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |23:03 WIB
Hasil Latihan MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat Lagi, Marc Marquez <i>Nyaris</i> ke Q1
Jorge Martin menguasai sesi latihan MotoGP Inggris 2024 di Sirkuit Silverstone (Foto: EPA/Tim Keeton)
A
A
A

SILVERSTONE - Hasil sesi latihan MotoGP Inggris 2024 sudah diketahui. Jorge Martin lagi-lagi menjadi pembalap tercepat dengan torehan waktu 1 menit 57,911 detik di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Jumat (2/8/2024) malam WIB.

Posisi dua ditempati Aleix Espargaro sementara di belakangnya ada Francesco Bagnaia. Marc Marquez finis tepat di posisi 10 dan lolos ke kualifikasi kedua (Q2).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) beraksi di MotoGP Inggris 2024 (Foto: EPA/Tim Keeton)

Jalannya Latihan

Sesi ini menentukan 10 pembalap teratas yang akan langsung tembus ke Q2. Sementara, sisa pembalap lain akan melewati Q1 pada Sabtu 3 Agustus 2024.

Tak heran jika para pembalap langsung tancap gas demi masuk 10 besar. Problem sempat mendera Enea Bastianini ketika motornya terlihat mengeluarkan asap putih dari bagian mesin di awal-awal sesi.

Untungnya, Bastianini tak perlu sampai mundur dari sesi ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu bahkan sempat menghuni posisi teratas klasemen catatan waktu memasuki 30 menit terakhir.

Para pembalap tampak menyimpan senjata rahasianya untuk saling mendorong di 10 menit terakhir. Posisi puncak kerap berganti hingga akhirnya Martin muncul dengan catatan waktu 1 menit 57,911 detik pada percobaan terakhirnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
