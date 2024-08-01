Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade 2024: Jadi Atlet Indonesia Pertama yang Pulang ke Tanah Air, Ini Evaluasi Maryam March Maharani

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |02:01 WIB
Olimpiade 2024: Jadi Atlet Indonesia Pertama yang Pulang ke Tanah Air, Ini Evaluasi Maryam March Maharani
Maryam March Maharani dan tim kepelatihan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 30 Juli 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JUDOKA Indonesia, Maryam March Maharani, menjadi atlet Indonesia pertama yang pulang ke Tanah Air dari ajang Olimpiade Paris 2024. Dia pun membeberkan sejumlah evaluasi yang perlu diperbaikinya agar bisa lebih baik lagi kedepannya setelah debut di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Rani -sapaan akrab Maryam- pulang ke Indonesia ditemani oleh pelatihnya, I Putu Wradamungga Adesta, dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI), Regina Lefrant Vega. Mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (30/7/2024) sore WIB.

 

Sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan Tim Judo Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, Rani disambut dengan pengalungan bunga di Area Kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Prosesi pengalungan bunga dilakukan oleh Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jadi Rajagukguk dan ditemani oleh sisten Deputi Olahragawan Andalan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Budi Arianto Muslim.

 BACA JUGA:

“Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan untuk Indonesia. Meskipun banyak rintangan dan tantangan, ini dapat menjadi Pelajaran untuk ke depannya,” kata Jadi Rajagukguk dilansir dari rilis KOI, Rabu (31/7/2024).

Rani sendiri gugur di babak 16 besar Olimpiade Paris 2024. Perjalanannya dihentikan oleh sang juara bertahan sekaligus judoka peringkat dunia asal Kosovo, Distria Krasniqi.

Sebelumnya, atlet berusia 24 tahun tersebut meraih kemenangan di babak 32 besar. Dia menjatuhkan wakil Mozambique, Jacira Ferreira.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement