Atlet Judo Maryam March Maharani Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Defile Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024

ATLET judo Maryam March Maharani jadi pembawa bendera Indonesia di defile uparaca pembukaan Olimpiade Paris 2024. Acara itu akan digelar di tepi Sungai Seine pada Jumat 26 Juli 2024.

Penunjukkan Rani -sapaan Maryam- sebagai pembawa bendera Merah-Putih dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Komite OIimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari. Dia mengungkapkannya saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024).

“Iya,” jawab Okto saat dihubungi via pesan WhatsApp.

Sebelumnya, telah beredar kabar bahwa Rani bakal menjadi flag bearer Indonesia. Hal itu dibeberkan oleh Chef de Mission (CdM) alias Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie, kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Tunggu saja, tapi yang banyak didiskusikan adalah pejudo perempuan kita. Ini ada sedikit lucu-lucuan cerita, waktu itu saya tanya pimpinan cabor (judo), kalau ke sana kuat tidak (Rani) angkat bendera?” ujar Anin kala itu.