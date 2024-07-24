Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Judo Maryam March Maharani Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Defile Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |14:20 WIB
Atlet Judo Maryam March Maharani Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Defile Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024
Maryam March Maharani siap tampil di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@marchmaharani_)
A
A
A

ATLET judo Maryam March Maharani jadi pembawa bendera Indonesia di defile uparaca pembukaan Olimpiade Paris 2024. Acara itu akan digelar di tepi Sungai Seine pada Jumat 26 Juli 2024.

Penunjukkan Rani -sapaan Maryam- sebagai pembawa bendera Merah-Putih dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Komite OIimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari. Dia mengungkapkannya saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024).

Maryam March Maharani

“Iya,” jawab Okto saat dihubungi via pesan WhatsApp.

Sebelumnya, telah beredar kabar bahwa Rani bakal menjadi flag bearer Indonesia. Hal itu dibeberkan oleh Chef de Mission (CdM) alias Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie, kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Tunggu saja, tapi yang banyak didiskusikan adalah pejudo perempuan kita. Ini ada sedikit lucu-lucuan cerita, waktu itu saya tanya pimpinan cabor (judo), kalau ke sana kuat tidak (Rani) angkat bendera?” ujar Anin kala itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement