HOME SPORTS NETTING

2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tersisa di Badminton Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Fajar Alfian/Rian Ardianto!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |08:11 WIB
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tersisa di Badminton Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Fajar Alfian/Rian Ardianto!
Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi wakil Indonesia di cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as/Canon Indonesia)
A
A
A

DUA pebulu tangkis Indonesia yang tersisa di Badminton Olimpiade Paris 2024 menarik untuk diulas. Sebab, keduanya kini menjadi tumpuan harapan untuk meraih medali emas.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis kembali menjadi andalan untuk memanen medali emas di Olimpiade Paris 2024. Indonesia mengirim enam wakil ke ajang multievent tersebut.

Ilustrasi bulu tangkis

Dua pemain tampil di tunggal putra dan masing-masing satu pada tunggal putri, ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Namun, dari enam wakil itu, hanya tersisa dua di babak gugur!

Lalu, siapa saja kedua pebulu tangkis itu? Simak ulasan berikut ini

2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tersisa di Badminton Olimpiade Paris 2024

2. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung

Mendapat grup relatif mudah, pemain asal Wonogiri itu pun melangkah ke babak gugur. Gregoria kini menatap babak 16 besar cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 di nomor tunggal putri.

Sayangnya, pemain berusia 24 tahun itu akan bertemu salah satu andalan Korea Selatan, Kim Ga-eun. Patut dinanti apakah Gregoria bisa meneruskan langkahnya atau tidak.

Lepas dari Kim, pemain asal klub PB Mutiara Cardinal itu sudah ditunggu lawan-lawan berat seperti An Se-young atau Akane Yamaguchi dan Chen Yu Fei. Etape yang ditempuh Gregoria memang rumit!

Halaman:
1 2
