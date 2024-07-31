Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Iran Juara AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024, Indonesia Bawa 1 Titel Individu

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |03:11 WIB
Iran Juara AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024, Indonesia Bawa 1 Titel Individu
Berikut daftar penghargaan individu AVC Asian Mens Cup U-20 2024 (Foto: AVC)
GELARAN AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024 resmi berakhir pada hari ini. Iran sukses keluar menjadi juara usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 (25-12, 25-18, 25-22) di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/7/2024) malam WIB.

Sementara itu, tuan rumah Indonesia harus puas menempati posisi keempat usai kalah dari Jepang di posisi perebutan juara ketiga. Muhammad Fahril dkk takluk dari Jepang dengan skor 1-3 (25-23, 25-27, 18-25, 20-25).

Meski harus puas menempati posisi keempat, Indonesia sudah dipastikan akan tetap lolos ke FIVB Volleyball Men's U-21 World Championship 2025 atau Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21. Hasil ini tentu saja cukup memuaskan.

Namun, Indonesia juga tidak gigit jari pasalnya, dalam daftar penghargaan individu, tim tuan rumah berhasil merebut satu titel. Gelar tersebut didapat oleh Dawuda Alaihi yang dinobatkan menjadi best opposite spiker.

Sementara itu, Iran yang keluar sebagai juara berhasil mendominasi penghargaan individu. Keempat pemainnya sukses mendapatkan titel di ajang ini.

Pouya Ariakhah keluar sebagai pemenang most valuable player. Sementara Emran Kook Jili tampil sebagai best setter. Lalu, Taha Behboudnia dan Armin Ghelichniazi keluar sebagai best middle blocker.

