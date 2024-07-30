Advertisement
SPORT LAIN

Hasil AVC Asia Mens U-20 2024: Kalah 1-3 dari Jepang, Indonesia Finis di Peringkat ke-4

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:08 WIB
TIMNAS Voli Putra Indonesia U-20 menelan kekalahan dari Jepang pada perebutan tempat ketiga Asian Volleyball Championships (AVC) U-20 2024 Putra. Sempat unggul di set pertama, mereka dibungkam dengan skor 1-3 (25-23, 25-27, 18-25 dan 18-25).

Kekalahan itu membuat Indonesia harus puas finis di peringkat keempat AVC U-20 2024 Putra. Meski begitu, mereka sudah dipastikan bakal mentas di Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 2025.

Beraksi di Jawapos Arena, Surabaya, Selasa (30/7/2024) sore WIB, Indonesia mampu mengimbangi permainan Jepang sejak awal permainan. Kedua tim saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 9-9.

Selepas itu, Tim Merah-Putih memimpin 11-9, tetapi Jepang terus berusaha mengejar hingga skor imbang terjadi dalam kedudukan 18-18. Pertarungan sengit pun berlanjut hingga Indonesia bisa mengamankan gim pertama dengan kemenangan 25-23.

Pada set kedua, Indonesia masih terus bisa memberikan perlawanan. Bahkan, tim asuhan Li Qiujiang itu mampu unggul 8-5 berkat variasi serangan smash ciamik yang mereka lancarkan.

Namun, perlahan-lahan Jepang mampu bangkit dan mengejar di angka 13-13 dan 16-16 berkat pertahanan apik yang mereka tunjukkan. Akan tetapi, tim tuan rumah bisa menekan lagi dan kembali menjauh dengan keunggulan 20-17 dan 24-22.

Sayangnya, Indonesia malah lengah di poin-poin kritis. Alhasil, Jepang memanfaatkannya dengan baik untuk menyanakan skor menjadi 24-24 dan bahkan mereka mampu berbalik unggul 26-25 dan merebut set kedua dengan skor 27-25.

Halaman:
1 2
