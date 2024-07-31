Hasil Bulutangkis Olimpiade 2024: Kalahkan Wakil Republik Ceko, Gregoria Mariska Amankan Tiket 16 Besar

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir Grup G Olimpiade Paris 2024. Dia mengalahkan wakil Ceko, Tereza Svabikova, dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18.

Dengan hasil tersebut, Gregoria mengamankan puncak klasemen Grup G dengan menyapu bersih dua laga yang ada dengan kemenangan. Alhasil, dia melompat ke babak 16 besar.

Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (31/7/2024) malam WIB, Gregoria memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-4 lebih dulu.

Namun, pemain peringkat tujuh dunia itu bisa bangkit dengan cepat untuk menyamakan skor menjadi 6-6. Kedua pemain pun terus kejar mengejar angka sampai interval gim pertams di mana Svabikova kembali memimpin dengan keunggulan 11-10.

Usai rehat, Gregoria menemukan permainan terbaiknya. Serangan-serangan smash kerasnya efektif menembus pertahanan lawan sehingga dia mampu berbalik unggul 16-11 dan akhirnya mengamankan gim pertama dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Jorji -sapaan Gregoria- kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Svabikova. Walau kerap melakukan kesalahan, dia juga kerepotan meladeni serangannya sehingga tertinggal 5-7.