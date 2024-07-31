Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulutangkis Olimpiade 2024: Kalahkan Wakil Republik Ceko, Gregoria Mariska Amankan Tiket 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:28 WIB
Hasil Bulutangkis Olimpiade 2024: Kalahkan Wakil Republik Ceko, Gregoria Mariska Amankan Tiket 16 Besar
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir Grup G Olimpiade Paris 2024. Dia mengalahkan wakil Ceko, Tereza Svabikova, dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18.

Dengan hasil tersebut, Gregoria mengamankan puncak klasemen Grup G dengan menyapu bersih dua laga yang ada dengan kemenangan. Alhasil, dia melompat ke babak 16 besar.

 

Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (31/7/2024) malam WIB, Gregoria memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-4 lebih dulu.

Namun, pemain peringkat tujuh dunia itu bisa bangkit dengan cepat untuk menyamakan skor menjadi 6-6. Kedua pemain pun terus kejar mengejar angka sampai interval gim pertams di mana Svabikova kembali memimpin dengan keunggulan 11-10.

 BACA JUGA:

Usai rehat, Gregoria menemukan permainan terbaiknya. Serangan-serangan smash kerasnya efektif menembus pertahanan lawan sehingga dia mampu berbalik unggul 16-11 dan akhirnya mengamankan gim pertama dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Jorji -sapaan Gregoria- kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Svabikova. Walau kerap melakukan kesalahan, dia juga kerepotan meladeni serangannya sehingga tertinggal 5-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement