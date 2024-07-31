Kisah Apriyani Rahayu/Siti Fadia, Ganda Putri Indonesia yang Tersingkir dari Olimpiade Paris 2024 Tanpa Satu pun Kemenangan

KISAH Apriyani Rahayu/Siti Fadia menarik diulas. Sebab, ganda putri Indonesia itu tersingkir dari Olimpiade Paris 2024 tanpa satu pun kemenangan.

Ya, perjalanan Apriyani/Fadia sudah dipastikan terhenti di Olimpiade Paris 2024. Mereka gagal melaju ke perempatfinal usai kalah di 3 laga fase grup.

Tergabung di Grup A pada Olimpiade Paris 2024, Apriyani/Fadia mengawali perjalanannya dengan menghadapi wakil Jepang, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Sayangnya, mereka harus tumbang dua gim langsung dengan skor 22-24 dan 15-21.

Kemudian, di laga kedua, Apriyani/Fadia yang dituntut meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke perempatfinal, kembali harus menelan pil pahit. Kali ini, lawan lebih berat memang harus mereka hadapi, yakni ganda putri nomor 1 dunia, yakni Chen Qingchen/Jia Yifan.

Apriyani/Fadia pun harus kalah dua gim langsung. Pada gim pertama, mereka kalah dengan skor 12-21. Lalu pada gim kedua, pasangan berjuluk Prifad itu kalah dengan skor 22-24.