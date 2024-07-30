Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulutangkis Olimpiade 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kalah dari Ganda Malaysia di Laga Terakhir Grup A

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:26 WIB
Hasil Bulutangkis Olimpiade 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Kalah dari Ganda Malaysia di Laga Terakhir Grup A
Apriyani/Fadia finis di posisi juru kunci Grup A di Olimpiade Paris 2024 (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)
GANDA putri bulutangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, menelan kekalahan dari duet Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, pada pertandingan terakhir Grup A Olimpiade Paris 2024. Apriyani/Fadia kalah dua gim langsung 18-21 dan 9-21.

Dengan hasil tersebut, Apriyani/Fadia, yang sudah dipastikan gagal lolos dari fase grup, mengakhiri Olimpiade 2024 sebagai juru kunci. Mereka sama sekali tak menang. Sementara Tan/Thinaah melangkah ke perempat final menemani sang pemuncak klasemen asal China, Chen Qing Chen/Huang Ya Qiong.

 

Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa (30/7/2024) sore WIB, Prifad -julukan Apriyani/Fadia- mampu mengimbangi permainan Tan/Thinaah di awal pertandingan. Bahkan mereka sempat unggul 4-2 walau kemudian dikejar di angka 5-5.

Sayangnya selepas itu Apriyani/Fadia banyak melakukan error sehingga tertinggal 5-8. Walau sempat menyamakan kedudukan menjadi 9-9, mereka tertinggal lagi dari Tan/Thinaah dengan skor 9-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, terjadi pertarungan sengit di antara kedua pasangan itu dalam reli-reli panjang. Pasangan Merah-Putih pun mampu mengejar lagi di angka 16-16.

Namun sayang, Apriyani/Fadia malah kesulitan meladeni permainan Tan/Thinaah di poin-poin krusial. Pada akhirnya, mereka kalah dengan skor 18-21 di gim pertama.

1 2
