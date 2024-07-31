Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Tak Khawatir Marc Marquez Belum Juara Lagi di MotoGP

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |02:11 WIB
Ducati Tak Khawatir Marc Marquez Belum Juara Lagi di MotoGP
Marc Marquez akan membalap bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
DUCATI sama sekali tak khawatir meski Marc Marquez belum lagi meraih podium juara di ajang MotoGP. Hal tersebut disampaikan Sporting Director Ducati Corse, Mauro Grassilli,.

Seperti diketahui, Marquez belum memenangi balapan lagi sejak MotoGP Emilia Romagna 2021, saat masih membela Repsol Honda. Ia juga belum memenangi balapan Sprint meski telah meraih banyak podium, baik pada tahun-tahun terakhirnya di Honda maupun bersama tim barunya, Gresini Racing.

"Sama sekali tidak. Analisis internal kami sudah tersusun," ujar Mauro Grassilli dilansir dari laman Motosprint.

 BACA JUGA:

"Gigi (Dall Igna) menjelaskan dan menegaskan ada kemajuan yang dialami Marc dalam beberapa bulan terakhir. Kami pun yakin Marc akan punya waktu untuk memenangkan banyak balapan di atas Desmosedici kami juga," ujarnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Grassilli juga berbicara mengenai persaingan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati musim depan. Ia yakin Pecco -sapaan akrab Bagnaia- tidak akan terganggu dengan kehadiran The Baby Alien.

