Bikin Ulah, Marc Marquez Dituding Salip Brutal Nicolo Bulega hingga Jatuh demi Naik Podium di Ducati Race of Champions

MARC Marquez kembali jadi sorotan. Kali ini, dia tuai perhatian karena bikin ulah dalam balapan Ducati Race of Champions. Demi ambisinya naik podium, Marquez menyalip Nicolo Bulega secara bar-bar hingga membuat rivalnya itu terjatuh.

Dilansir dari Crash, Minggu (28/7/2024), Nicolo Bulega gagal finis dalam fun race di ajang Ducati Race of Champions usai disalip Marc Marquez. Padahal, Nicolo Bulega bersiap untuk melintasi garis finis di posisi ketiga sebelum terjatuh.

Tetapi tiba-tiba, Bulega disalip brutal oleh Marquez yang berada di belakangnya di saat-saat terakhir. Alhasil, Bulega haris tersingkir secara dramatis.

Bulega terlihat langsung terjatuh dan terseret ke gravel atau kumpulan kerikil di pinggir sirkuit usai Marquez menyalipnya. Marquez pun akhirnya melaju hingga garis finis dan memastikan finis di posisi ketiga.

Tampaknya, ada kontak di antara Marquez dengan Bulega. Namun, Marquez mengatakan dia tidak merasakan kontak apa pun.

“Sayang sekali Bulega terjatuh, saya tidak tahu apakah kami bersenggolan,” ujar Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (28/7/2024).

“Tetapi, kami akan naik podium bersama. Saya pikir kami memberikan pertunjukan yang bagus untuk para penggemar. Yang penting adalah kami bersenang-senang,” lanjutnya.