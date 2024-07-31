IBL 2024: Andakara Prastawa Berambisi Bawa Pelita Jaya Akhiri Kutukan di Final

BINTANG Pelita Jaya, Andakara Prastawa, berambisi membawa timnya meraih kemenangan di partai final IBL 2024. Prastawa ingin mengakhiri kutukan final Pelita Jaya dalam tiga musim terakhir.

Pelita Jaya akan menghadapi Satria Muda Jakarta dalam laga pamungkas IBL 2024. Ini menjadi final keempat berturut-turut yang dicapai oleh Brandon Jawato dkk.

Namun sayang, Pelita Jaya sama sekali tak menyabet gelar juara dalam tiga final terakhir. Mereka selalu berakhir menjadi runner up. Bahkan, mereka kali terakhir mengangkat piala IBL pada 2017 lalu saat ditukangi oleh pelatih mereka saat ini, Johannis Winar.

Pada tahun lalu, PJ -Pelita Jaya- disikat Prawira Bandung di partai puncak. Sementara pada dua final sebelumnya mereka selalu dihajar oleh Satria Muda.

Kendati demikian, Prastawa menilai kini timnya sudah lebih siap menatap final IBL 2024. Kombinasi pemain muda dan pemain yang punya pengalaman lebih membuat Pelita Jaya lebih solid musim ini.

“Kalau dari saya pribadi, tim tahun ini lebih siap dalam segi mental dan pengalaman, tahun lalu kita banyak pemain muda, sekarang banyak pemain berpengalaman dan itu bisa jadi bekal berharga buat kami, jadi memang faktor kesolidan tim akan berpengaruh tahun ini,” kata Prastawa dalam konferensi pers jelang final IBL 2024 di Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).