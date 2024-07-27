Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal IBL 2024: Pelita Jaya Tantang Satria Muda di Partai Puncak!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:24 WIB
Hasil Semifinal IBL 2024: Pelita Jaya Tantang Satria Muda di Partai Puncak!
Satria Muda Pertamina Jakarta melaju ke final IBL 2024 (Foto: IBL)
HASIL semifinal IBL 2024 akhirnya diketahui. Pelita Jaya Bakri Jakarta akan menantang Satria Muda Pertamina Jakarta di partai final IBL 2024!

Satria Muda lebih dulu melaju ke final usai mengalahkan Dewa United Banten di Dewa United Arena, Tangerang, Sabtu (27/7/2024) sore WIB. Mereka menang 92-85.

Dewa United Banten

Tim tamu yang berhasil memenangi gim pertama langsung tancap gas pada awal kuarter pertama gim kedua. Skuad asuhan Youbel Sondakh itu memimpin dengan skor 24-16 untuk sementara.

Dewa United mencoba untuk memperkecil ketertinggalan pada kuarter kedua. Kaleb Ramot Gemilang cs mencetak 23 poin tambahan. Paruh pertama pertandingan berakhir dengan skor 49-39 untuk Satria Muda.

Tertinggal sepuluh poin, Dewa United tancap gas dan mencetak 31 poin pada kuarter ketiga. Mereka membalikkan keadaan menjadi 70-65 memasuki sepuluh menit terakhir.

Laga berlangsung ketat pada kuarter keempat dengan kedua tim yang berbalik mencetak poin. Namun, pada akhirnya, Satria Muda keluar sebagai pemenang setelah menambahkan 27 poin pada kuarter akhir dan membuat skor menjadi 85-92.

Reynaldo Garcia menjadi pencetak angka terbanyak bagi Satria Muda dengan 28 poin, sembilan rebound, dan tujuh asis. Abraham Damar Grahita membantu dengan 16 poin, tiga rebound, dan dua asis.

Sementara itu, torehan 25 poin, delapan rebound, dan delapan asis dari Jordan Adams tak mampu membawa Dewa United memaksa adanya gim ketiga. Lester Prosper menjadi pencetak angka terbahyak kedua bagi tim tuan rumah dengan total 21 poin, lima rebound, dan satu asis.

Di sisi lain, Pelita Jaya berhasil menumbangkan juara bertahan Prawira Harum Bandung 90-77. Laga itu digelar di Indomilk Arena Indoor Stadium, Tangerang, Sabtu (27/7/2024) malam WIB.

