Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Tak Ingin Remehkan Wakil Tuan Rumah di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |01:00 WIB
Anthony Ginting Tak Ingin Remehkan Wakil Tuan Rumah di Olimpiade Paris 2024
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra bulutangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tak mau jemawa menatap partai kedua Grup H Olimpiade Paris 2024 melawan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov. Dia enggan meremehkan sang lawan meski lebih diunggulkan karena menurutnya di atas lapangan semuanya bisa terjadi.

Ginting melangkah mulus dalam pertandingan pertamanya di Grup H Olimpiade 2024 di Adidas Arena, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB. Dia membungkam Howard Shu dari Amerika Serikat dengan skor 21-14 dan 21-8.

Kemenangan itu membuat pemain ranking sembilan dua tersebut tinggal selangkah lagi melenggang ke babak selanjutnya. Dia tinggal meraih satu hasil positif lagi kontra Popov pada laga terakhir Grup H.

Di atas kertas, Ginting jelas lebih diunggulkan untuk menang atas Popov. Sebab, peringkatnya berada 13 tingkat di atas pemain berusia 25 tahun tersebut.

Selain itu, pemain kelahiran Cimahi tersebut juga unggul dari segi rekor pertemuan kontra Popov. Dia memenangkan satu-satunya pertandingan di antara mereka yang terjadi pada French Open 2023 lalu lewat rubber game dengan skor 11-21, 21-17 dan 21-19.

Oleh karena itu, Ginting enggan meremehkan Popov meski di atas kertas lebih dijagokan untuk menang. Sebab menurutnya semua bisa terjadi ketika sudah berada di atas lapangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement