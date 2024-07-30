Anthony Ginting Tak Ingin Remehkan Wakil Tuan Rumah di Olimpiade Paris 2024

TUNGGAL putra bulutangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tak mau jemawa menatap partai kedua Grup H Olimpiade Paris 2024 melawan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov. Dia enggan meremehkan sang lawan meski lebih diunggulkan karena menurutnya di atas lapangan semuanya bisa terjadi.

Ginting melangkah mulus dalam pertandingan pertamanya di Grup H Olimpiade 2024 di Adidas Arena, Paris, Minggu (28/7/2024) malam WIB. Dia membungkam Howard Shu dari Amerika Serikat dengan skor 21-14 dan 21-8.

Kemenangan itu membuat pemain ranking sembilan dua tersebut tinggal selangkah lagi melenggang ke babak selanjutnya. Dia tinggal meraih satu hasil positif lagi kontra Popov pada laga terakhir Grup H.

Di atas kertas, Ginting jelas lebih diunggulkan untuk menang atas Popov. Sebab, peringkatnya berada 13 tingkat di atas pemain berusia 25 tahun tersebut.

Selain itu, pemain kelahiran Cimahi tersebut juga unggul dari segi rekor pertemuan kontra Popov. Dia memenangkan satu-satunya pertandingan di antara mereka yang terjadi pada French Open 2023 lalu lewat rubber game dengan skor 11-21, 21-17 dan 21-19.

Oleh karena itu, Ginting enggan meremehkan Popov meski di atas kertas lebih dijagokan untuk menang. Sebab menurutnya semua bisa terjadi ketika sudah berada di atas lapangan.