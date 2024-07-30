Kisah Aleix Espargaro, Mantan Pembalap Tim Aprilia yang Pindah ke Honda Karena Dituding Mata Duitan

ALEIX Espargaro dituding mata duitan usai memutuskan hengkang ke Repsol Honda sebagai pembalap penguji. Aleix mengambil langkah tersebut setelah memilih pensiun dari kelas utama MotoGP.

Keputusan Aleix mendapat komentar dari komentator MotoGP, Neil Hodgson. Menurutnya, keputusan Espargaro ini karena Honda memberikan uang lebih banyak. Di sisi lain dia mempertanyakan loyalitas Espargaro.

"Aprilia tetap setia padanya. Dia pensiun, Aprilia mempekerjakan dua pembalap baru dan membutuhkan stabilitas, dia membutuhkan seseorang yang mengetahui motornya dengan baik," ujar Neil Hodgson.

"Tapi pertama kali dia menerima tawaran dari pabrikan lain dengan uang lebih banyak, karena kita tahu Aleix suka uang, dia meninggalkan kapalnya. Kaptennya sudah pergi. Di mana kesetiaan terhadap kapalmu?" lanjutnya.

Meski demikian, Aleix Espargaro sepertinya sama sekali tak terganggu dengan penilaian tersebut. Rider asal Spanyol itu mengatakan dirinya akan bekerja secara profesional untuk membawa Repsol Honda bersaing dengan tim papan atas lain di ajang MotoGP.

“Ini adalah kesempatan yang sangat bagus dan saya merasa sangat terhormat bisa bergabung dengan HRC,” kata Espargaro, seperti dilansir dari Crash.