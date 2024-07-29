Hasil Selancar Olimpiade Paris 2024: Rio Waida Terhenti di Babak Kedua!

HASIL selancar Olimpiade Paris 2024 sudah diketahuil. Peselancar Indonesia, Rio Waida, harus menghentikan perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 pada babak kedua.

Atlet asal Bali itu tak mampu menembus babak ketiga usai dikalahkan wakil Afrika Selatan, Jordy Smith, yang tampil di heat ketiga. Rio kalah dalam perolehan poin melawan Smith setelah mengumpulkan total 5,40 poin.

Mentas di Teahupo'o, Tahiti, Senin (29/7/2024) pagi WIB, pada penampilannya di heat ketiga, Rio memang kurang menunjukkan performa terbaiknya. Dalam durasi 30 menit, peselancar berusia 24 tahun itu hanya berhasil menunjukkan aksinya sebanyak dua kali.

Untuk aksi pertamanya, Rio harus menunggu dengan sabar untuk mendapatkan momen yang tepat. Sayangnya ketika memiliki kesempatan untuk unjuk gigi, Rio terlihat kesulitan menembus deburan ombak yang tak begitu tinggi.

Alhasil, Rio hanya mendapat nilai 4,67 untuk aksi pertama tersebut. NIlai tersebut bukan angka yang bagus, karena pesaingnya Smith mendapatkan poin 5,50 untuk aksi pertamanya.