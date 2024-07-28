Penyebab Jonatan Christie Susah Payah Kalahkan Tunggal Putra Belgia di Laga Perdana Olimpiade Paris 2024

PENYEBAB Jonatan Christie susah payah kalahkan tunggal putra Belgia, Julien Carraggi, di laga perdana Olimpiade Paris 2024. Jonatan Christie mengaku sempat mengalami ketegangan di laga perdana Grup L Olimpiade Paris 2024.

Sempat menelan kekalahan di gim pertama, Jonatan mengaku merasakan ketegangan menjalani laga perdana ini. Alhasil, ia bermain kurang tenang dan banyak mengalami keraguan.

"Di awal, ada nervous sedikit, main pertama di Olimpiade Paris 2024 jadi di gim pertama saya bermain kurang tenang dengan strategi yang diterapkan. Sempat ada ragu juga," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Minggu (28/7/2024).

Beruntung, Jonatan Christie cepat menemukan solusi untuk menghilangkan ketegangan tersebut. Juara All England 2024 itu berhasil bangkit dari tekanan dan sukses merebut kemenangan di gim kedua dan ketiga.

"Tapi, Puji Tuhan bisa bangkit dan main lebih baik di gim kedua dan ketiga," sambung Jonatan.