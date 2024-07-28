Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Buka Olimpiade Paris 2024 dengan Manis, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bersyukur Petik Kemenangan Perdana

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |09:59 WIB
Buka Olimpiade Paris 2024 dengan Manis, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bersyukur Petik Kemenangan Perdana
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala mentas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

PARIS – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses membuka perjalanan dengan manis di Olimpiade Paris 2024. Mereka pun bersyukur bisa meraih kemenangan perdana.

Fajar/Rian menjalani debut di ajang Olimpiade pada kemarin hari. Mereka membungkam wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel di laga pertama Grup C.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars

Berlangsung di Porte de la Chapelle Arena, Paris, Prancis, Sabtu (27/7/2024) malam WIB, Fajar/Rian tampil baik. Mereka sukses mengatasi perlawanan Lamsfuss/Seidel dengan skor 21-13 dan 21-17. Fajar/Rian pun merasa lega dan bersyukur bisa meraih hasil itu.

"Alhamdulillah bisa bermain di Olimpiade, bisa sampai di titik ini, tapi perjalanan masih panjang. Memang yang diinginkan menjadi yang terbaik, tapi kami satu langkah demi satu langkah melewati pertandingan demi pertandingan," ucap Fajar dalam keterangan pers PBSI, Sabtu 27 Juli 2024.

"Saya banyak berkomunikasi dengan Fajar karena tidak mudah melewati laga pertama dengan atmosfer yang sangat berbeda ini," lanjut Rian.

"Kami baru sekali merasakan Olimpiade dan memang atmosfernya sangat luar biasa. Terlihat dari penonton yang sudah penuh di arena padahal baru hari pertama," tambah Rian.

Halaman:
1 2
