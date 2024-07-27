Ikuti Siklus Chen Long dan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024?

ANTHONY Sinisuka Ginting menjadi salah satu harapan Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulutangkis Olimpiade Paris 2024. Anthony Ginting cukup diunggulkan mengingat dia merupakan peraih medali perunggu pada Olimpiade 2020 di Tokyo.

Berdasarkan cocoklogi, Ginting berpeluang menyabet medali emas pada multievent empat tahunan kali ini. Ada siklus yang berlanjut di sektor tunggal putra pada ajang Olimpiade sejak 2012 lalu.

Kala itu, tunggal putra China meraih medali perunggu pada edisi Olimpiade yang berlangsung di London. Pada edisi berikutnya, Chen Long berhasil menyabet medali emas di Olimpiade 2016.

Siklus tersebut kemudian berlanjut dan dialami oleh tunggal putra Denmark Viktor Axelsen. Meraih medali perunggu di Olimpiade 2016, tunggal putra peringkat satu dunia itu kemudian sukses merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Kali ini di Olimpiade Paris 2024, siklus tersebut diharapkan kembali terulang pada Anthony Sinisuka Ginting. Seperti diketahui, Ginting meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan wakil Guatemala, Kevin Gordon.