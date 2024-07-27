Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ikuti Siklus Chen Long dan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:07 WIB
Ikuti Siklus Chen Long dan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Sabet Medali Emas Olimpiade Paris 2024?
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

ANTHONY Sinisuka Ginting menjadi salah satu harapan Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulutangkis Olimpiade Paris 2024. Anthony Ginting cukup diunggulkan mengingat dia merupakan peraih medali perunggu pada Olimpiade 2020 di Tokyo.

Berdasarkan cocoklogi, Ginting berpeluang menyabet medali emas pada multievent empat tahunan kali ini. Ada siklus yang berlanjut di sektor tunggal putra pada ajang Olimpiade sejak 2012 lalu.

 

Kala itu, tunggal putra China meraih medali perunggu pada edisi Olimpiade yang berlangsung di London. Pada edisi berikutnya, Chen Long berhasil menyabet medali emas di Olimpiade 2016.

 

Siklus tersebut kemudian berlanjut dan dialami oleh tunggal putra Denmark Viktor Axelsen. Meraih medali perunggu di Olimpiade 2016, tunggal putra peringkat satu dunia itu kemudian sukses merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Kali ini di Olimpiade Paris 2024, siklus tersebut diharapkan kembali terulang pada Anthony Sinisuka Ginting. Seperti diketahui, Ginting meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan wakil Guatemala, Kevin Gordon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement