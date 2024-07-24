Anthony Ginting Ungkap Kendala Jelang Olimpiade Paris 2024: Lapangan Sedikit Berangin

PARIS – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mengalami kendala yang cukup krusial terkait adaptasi terhadap arena pertandingan cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Menurut Anthony, Adidas Arena yang berada di Paris, Prancis tersebut masih terasa berangin, sehingga ia pun harus benar-benar bisa beradaptasi demi bisa tampil maksimal.

Tim Indonesia menjajal arena pertandingan yang memiliki nama asli Porte De La Chapelle itu pada Senin (22/7/2024) sore waktu setempat. Mereka melakukan latihan selama kurang lebih satu jam.

Kesempatan itu dimanfaatkan Fajar Alfian dkk untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan Olimpiade Paris 2024. Namun ternyata, ada sejumlah perbedaan yang dirasakan oleh Ginting dari arena tersebut sejak kali terakhir mentas di sana pada French Open 2024 Maret lalu.

Perbedaan yang paling dirasakannya adalah kondisi lapangan yang kini sedikit berangin. Meski begitu, dia mengaku bahwa hal tersebut masih cukup bisa ditoleransi.

"Kondisi lapangan cukup berbeda dengan French Open kemarin tapi sejauh ini masih ok. Selain itu, sekarang ada sedikit hembusan angin," kata Ginting dilansir dari rilis PBSI, Rabu (24/7/2024).

Kendati demikian, masih ada setidaknya minimal dua sesi latihan lagi bagi Tim Bulutangkis Indonesia untuk beradaptasi dengan kondisi terkini dari Adidas Arena sebelum mulai bertanding pada 27 Juli mendatang. Ginting pun bakal memaksimalkan kesempatan itu untuk semakin menyempurnakan penyesuaiannya.