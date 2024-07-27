IBL 2024: Dewa United Basketball Pede Revans atas Satria Muda di Game 2 Semifinal

DEWA United Basketball kalah 75-89 daru Satria Muda pada Game 1 semifinal Indonesia Basketball League (IBL) 2024. Meski begitu, sang pelatih, Pablo Favarel percaya diri timnya bisa melakukan revans pada Game 2 nanti.

Bertandang ke BRItama Arena, Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam WIB, Dewa United menurunkan ardianus Lakudu, Gelvis Solano, Jordan Adams, Kaleb Ramot Gemilang, dan Lester Prosper sebagai starting-V. Mereka mampu bermain lebih efektif sehingga unggul 18-14 di akhir kuarter pertama.

Bahkan, Anak Dewa -julukan Dewa United- mampu memperlebar keunggulan menjadi 27-19 di awal kuarter kedua lewat sejumlah poin yang dicetak Jordan Adams. Namun sayang, setelah itu mereka balik tertekan oleh tim tuan rumah sehingga balik tertinggal 36-43 di akhir babak pertama.

Pada kuarter ketiga, Dewa United berusaha keras untuk mengejar tetapi mereka terus ketinggalan dalam kedudukan 60-66. Di awal kuarter keempat, mereka sempat memangkas ketertinggalan menjadi 64-66, tetapi memasuki menit-menit akhir, mereka malah lengah dan sering kecolongan sehingga akhirnya tumbang dengan skor 75-89 dari Satria Muda.

Pablo Favarel pun menilai Satria Muda memang pantas meraih kemenangan atas anak buahnya pada Game 1 semifinal IBL 2024 ini. Kendati demikian, dia optimis Lester Prosper dan kolega bakal mampu revans pada Game 2 nanti.

"Mereka pantas untuk menang. Kami mendapatkan momentum di pertandingan tapi kami tak mampu memanfaatkannya. Kami percaya bisa mendapatkan momentum di game berikutnya," kata Pablo dilansir dari laman resmi Dewa United, Jumat (26/7/2024).