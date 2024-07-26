Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia International Challenge 2024: Terjadi Perombakan di Sektor Ganda Campuran

Adnan Maulana yang biasanya main bersama Nita Violina kini akan bermain bersama Indah Cahya Sari. (Foto: PBSI)

DAFTAR wakil pebulutangkis Indonesia di ajang Indonesia International Challenge 2024 telah diketahui. Dalam daftar yang diumumkan tersebut, ada hal yang menarik karena adanya perombakan pasangan yang terjadi di sektor ganda campuran.

Untuk diketahui, gelaran Indonesia International Challenge dijadwalkan berlangsung di Pekanbaru pada 20 sampai 25 Agustus 2024 mendatang. Menjelang ajang tersebut, daftar wakil Indonesia dari masing-masing sektor yang akan berlaga sudah diketahui.

Pada sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito akan mencoba peruntungannya. Selain itu, ada juga pemain-pemain muda seperti Yohanes Saut Marcellyno, Ikhsan Leonardo Rumbay, Krishna Adi Nugraha, Prahdiska Bagas Shujiwo, Jason Christ Alexander, sampai Tegar Sulistio.

Lalu di sektor tunggal putri, ada enam wakil yang akan lansgung berlaga di Indonesia International Challenge 2024. Mereka adalah Ruzana, Stephanie Widjaja, Yulia Yosephine Susanto, Chiara Marvella Handoyo, Dewanti Hujansih, dan Aisyah Sativa Fatetani.

Lanjut ke sektor ganda putra, Indonesia kembali mengutus para pemain muda. Lima pasangan yang akan langsung tampil tanpa harus melewati babak kualifikasi adalah Teges Satriaji Cahyo Hutomo/Putra Erwiansyah, Nikolaus Joaquin/Muhammad Al Farizi, Christopher David Wijaya/Daniel Edgar Marvino, Berry Angriawan/Rian Agung Saputro, dan Anselmus Breagit Fredy/Pulung Ramadhan.

Kemudian terdapat enam wakil di sektor ganda putri. Di mana, satu diantaranya adalah racikan baru Pelatnas PBSI Cipayung, yakni Lanny Tria Mayasari/Rachel Allessya Rose.