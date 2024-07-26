Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Terbaru Wakil Indonesia di Korea Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Mundur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |05:44 WIB
Daftar Terbaru Wakil Indonesia di Korea Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Mundur
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR wakil Indonesia di ajang Korea Open 2024 mengalami perubahan lantaran ada empat wakil Tanah Air yang memutuskan mundur dari turnamen super 500 tersebut. Dua diantara empat wakil itu adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Sejatinya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis daftar pemain yang akan mentas di Korea Open 2024. Pada awalnya, Indonesia mendaftarkan sebanyak 14 wakil untuk turun di ajang Super 500 tersebut.

Tapi, empat wakil diketahui mundur dari ajang tersebut. Empat wakil itu adalah Putri Kusuma Wardhani dan Komang Ayu Cahya Dewi dari sektor tunggal putri, kemudian Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra dari sektor ganda putra.

Hal itu diketahui pada data yang ada di situs Tournament Software, Kamis (25/7/2024). Namun demikian, belum ada keterangan resmi terkait alasan mundurnya empat wakil Indonesia itu dari Korea Open 2024.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Dengan mundurnya empat wakil itu, maka amunisi Indonesia tinggal 10 wakil. Sektor tunggal putra masih dihuni tiga pemain, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Kemudian nomor tunggal putri menyisakan dua wakil yaitu Gregoria Mariska Tunjung, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo. Sama juga di nomor ganda putra yang menyisakan dua wakil. Mereka adalah dua pasangan baru, yakni Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.

Halaman:
1 2
